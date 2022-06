Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: svelata la data di presentazione?

I Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 sono ormai al centro dell’attenzione da tempo, con gli utenti che infatti non vedono l’ora di scoprire maggiori dettagli in merito ai prossimi dispositivi pieghevoli del colosso, i quali avranno modo stando a quello che sappiamo di venire rivelati nel giro di poco tempo. Parliamo di due gioiellini, sempre che ulteriori sorprese non si presentino, che in genere vengono svelati proprio verso il mese di agosto da parte di Samsung, situazione che anche quest’anno potrebbe rimanere invariata.

Parliamo in questo caso di un report di Jon Prosser, il quale ha parlato di come i dispositivi verranno rivelati da parte dell’azienda nella giornata del 10 agosto 2022, con una disponibilità a partire dal 26 agosto per tutti i mercati scelti dal colosso, fra cui ovviamente dovrebbe comparire anche l’Italia. Finalmente il momento si avvicina quindi, e avremo modo stando a quanto anticipato di scoprire ulteriori novità per i prossimi pieghevoli di Samsung.

C’è da sottolineare che si tratta comunque di un report non ufficiale, e che quindi è bene aspettare un annuncio da parte di Samsung al fine di ricevere maggiori novità in tal senso. Stando ai leak, i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 dovrebbero presentarsi nelle colorazioni Blue, Bora Purple, Graphite e Pink Gold, offrendo rispetto a quanto visto con la scorsa serie un peso minore e una cover più grande grazie a degli schermi migliorati, con invece i Z Flip 4 che offrirebbero una batteria più grande con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Entrambi i telefoni dovrebbero presentarsi con all’interno il SoC Snapdragon 8+ Gen 1, IPX8 per la resistenza all’acqua e One UI 4.1.1 basata su Android, mentre non ci sono anticipazioni di alcun tipo per quel che concerne il prezzo dei device.