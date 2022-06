Geeked Week 2022: tutti gli altri annunci e video sull’animazione

La terza giornata della Geeked Week 2022 di Netflix è servita per fare diversi annunci riguardo ai progetti sull’animazione, e, tra questi è stato rivelato un nuovo cartone su Masters of the Universe. Ma, andiamo a vedere tutti gli annunci e contenuti che non abbiamo inseriti in news specifiche. Tra questi abbiamo un video su Love, Death + Robot, ma andiamo nel dettaglio.

Ecco una clip di Arcane: bridging the rift in cui il co-creatore Christian Linke parla della realizzazione della serie. Si tratta di un estratto dalla docuserie in uscita ad agosto.

Questo è il first look di Entergalactic, una storia di due artisti che troveranno l’amore a New York.

Per gli appassionati di Love, Death + Robot ecco un video in cui Alberto Mielgo ci porta all’interno dell’animazione di Jibaro.

Farzar è una serie animata sci-fi comedy dai creatori di Brickleberry and Paradise PD, che arriverà il 15 luglio su Netflix. Ecco il trailer.

Questo è il first look di Inside Job, con un personaggio femminile chiamato a gestire un ufficio che, segretamente, controlla il mondo.

Ed infine ecco Junji Ito che presenta la serie di prossima uscita intitolata Japanese Tales of the Macabre.