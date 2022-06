Samsung Galaxy Z Fold 4: in arrivo un taglio di memoria da 1 TB?

Stando a quello che sappiamo siamo ormai a qualche mese dal debutto dei nuovi Galaxy Z Fold 4 di Samsung, dei dispositivi che dovrebbero venire annunciati come avviene in genere per i pieghevoli verso la fine dell’estate. La compagnia non ha ancora avuto modo di fornire alcuna anticipazione in tal senso e non ha infatti svelato i telefoni che comporranno la sua nuova serie, ma come di consueto non mancano molteplici report che hanno modo di approfondire la questione.

Abbiamo in questo caso specifico a che fare con un approfondimento delle pagine di SamMobile, le quali hanno discusso in merito a come Samsung avrebbe deciso di includere un taglio di memoria da 1 TB per una variante dei nuovi dispositivi. Si tratterebbe ovviamente di ben più di quanto necessario per molti utenti, con infatti un’opzione particolarmente completa che avrebbe modo di accontentare in particolar modo tutti coloro che utilizzano il telefono per lavoro e si ritrovano ad avere necessità di tagli di memoria alquanto completi.

Il tutto era stato scelto anche per i Galaxy S22 solamente qualche mese a dietro, e con l’evoluzione dei tempi non sarebbe di sicuro strano vedere il colosso optare per un’opzione simile anche per i suoi pieghevoli, che infatti si presentano con all’interno dei chip di ultima generazione proprio come la serie principale del colosso sudcoreano.

Fino a questo momento, abbiamo visto i Galaxy Z Fold spingersi solamente all’opzione da 512 GB, comunque più che adatta per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, ma considerando che non è presente uno slot per le micro SD, e un miglioramento di questo tipo non fa che piacere.

Non resta quindi che attendere il reveal ufficiale da parte del colosso al fine di poter scoprire tutti i dettagli con certezza, dopo le molteplici anticipazioni ancora non certe.