Nintendo Switch: arrivano i Super Saldi dell’eShop con oltre 1500 giochi in sconto

Nintendo annuncia l'arrivo dei Super Saldi sull'eShop con oltre 1500 giochi in sconto per Nintendo Switch. Ecco tutti i dettagli.

Nintendo ha annunciato l’arrivo dei Super Saldi sull’eShop con oltre 1500 giochi in promozione per Nintendo Switch a prezzi scontati fino al 67%. La promozione inizierà domani 9 giugno dalle ore 15:00 e terminerà il 19 giugno. Tra i giochi in offerta troviamo anche The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Dark Souls: Remastered, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Luigi Manson 3 e tantissimi altri.

I Super Saldi dell'#eShop di #NintendoSwitch iniziano questo giovedì. Includeranno anche titoli che non erano mai stati scontati prima: #NewPokemonSnap, Shin Megami Tensei V e #LEGOStarWars: La saga degli Skywalker! pic.twitter.com/QrRquJmxUD — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 7, 2022

Per l’elenco completo dei giochi in offerta dovremo attendere domani, ma nel frattempo Nintendo ha condiviso una breve lista dei titoli in offerta che riportiamo di seguito:

New Pokémon Snap – 33% di sconto

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 33% di sconto

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – 20% di sconto

Dark Souls: Remastered – 50% di sconto

Among Us – 25% di sconto

DOOM Eternal – Bethesda 67% di sconto

Monster Hunter Rise – 50% di sconto (fino al 26 giugno 2022)

Hades – 40% di sconto

Cuphead – 30% di sconto

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 33% di sconto

Sonic Mania – 50% di sconto

Luigi’s Mansion 3 – 33% di sconto

Bastion – 77% di sconto

Mario + Rabbids Kingdom Battle – Gold Edition – 75% di sconto

Splatoon 2 – 33% di sconto

Da notare che fino al 26 giugno, Monster Hunter Rise potrà essere acquistato su Nintendo eShop con uno sconto del 50% per offrire agli appassionati l’opportunità di recuperare l’action GDR di Capcom a prezzo scontato prima del lancio dell’espansione, Monster Hunter Rise Sunbreak, prevista per il 30 giugno.