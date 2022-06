Realme GT Neo 3: domani la presentazione per l’Europa, Dragon Ball e Naruto Edition anche in Italia?

Il Realme GT Neo 3 è un interessante mid-range con una marcia in più: ha la tecnologia di ricarica più veloce di tutti. Domani la presentazione per l'Europa.

Il Realme GT Neo 3 arriva prestissimo anche in Italia. Domani 8 giugno è previsto un evento di presentazione per il pubblico europeo, l’appuntamento è per le ore 13:00 sui canali social del brand cinese.

Del nuovo Realme se ne è parlato molto e con buoni motivi: è un mediogamma che si distingue dalla concorrenza grazie ad un design grintoso e non scontato, ma soprattutto è lo smartphone con la tecnologia di ricarica più veloce sul mercato. Cinque minuti bastano per portare la batteria sopra al 50%, fare di meglio (per ora) è davvero impossibile.

Le immagini teaser pubblicate sui social ammiccano ad una possibile nuova edizione speciale e limitata dello smartphone a tema Dragon Ball. La settimana scorsa era stata presentata anche una Naruto Edition, di cui abbiamo parlato qua. Che arrivino entrambe anche in Italia? Chissà, i due anime sono entrambi estremamente popolari anche da noi e sarebbe un ottimo modo per spingere le vendite dello smartphone.

La scheda tecnica la conosciamo già, mentre rimane l’incognita dei prezzi in euro e in particolare di quelli per il nostro mercato. Probabilmente siamo un po’ sopra alla fascia dei 500 euro. Domani è anche attesa la presentazione Realme GT Neo 3T: stessa filosofia ma qualche compromesso per abbassare il prezzo.