Realme GT Neo 3: ufficiale la Naruto Edition, arriva anche in Italia?

Realme ha presentato una edizione speciale del suo GT Neo 3 in collaborazione con Naruto. Esclusiva del mercato cinese? Forse no.

Realme ha presentato una edizione speciale del suo GT Neo 3, smartphone che si è distinto per essere il dispositivo con la tecnologia di ricarica più veloce sul mercato. L’edizione in questione è una collaborazione con Naruto, ed è il primo smartphone in assoluto ad essere ‘griffato’ con i simboli e i personaggi dell’anime.

Attualmente il GT Neo 3 è in vendita esclusivamente in Cina, ma presto arriverà anche da noi. Tendenzialmente queste edizioni sono un’esclusiva del mercato asiatico: dal OnePlus brandizzato Cyberpunk 2077 al Galaxy Z Flip3 X Pokemon. Eppure c’è un dettaglio non trascurabile: l’ufficio stampa di realme ha annunciato la presentazione del GT Neo 3 Naruto Edition anche ai media italiani. Non è che…

Il dispositivo è piuttosto elegante, riprende i colori degli abiti di Naruto e il modulo fotografico è impreziosito da un’incisione con il simbolo del villaggio della foglia. Non mancano nemmeno alcuni contenuti digitali dedicati all’anime giapponese, tra cui anche molti sfondi esclusivi.

Insomma, davvero un bel gadget per gli appassionati di Naruto – che del resto è un fenomeno di cultura pop seguitissimo e popolarissimo anche nel nostro paese, dove è stato a lungo trasmesso in fascia pomeridiana da Mediaset. Un motivo in più per incrociare le dita e sperare nell’arrivo del Realme GT Neo 3 Naruto Edition anche nel nostro paese. Vi terremo aggiornati!