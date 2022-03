Il Realme GT Neo 3 è il primo smartphone con ricarica a 150W: da 0 al 50% in 5 minuti!

Ufficiale il nuovo realme GT Neo 3, il primo smartphone al mondo a poter contare su una ricarica a 150W. Fa parte della linea di smartphone premium GT ed è disponibile in Cina, dove viene proposto ad un po’ meno di 300 euro.

Il produttore ha promesso che il device sarà presto disponibile anche in Europa e in Italia.

Sotto alla scocca del GT Neo 3 troviamo il SoC Dimensity 8100 con chip display indipendente. Il lancio del nuovo smartphone di realme segna il debutto mondiale del nuovo processore della MediaTek.

Il Dimensity 8100 con processo di produzione a 5nm TSMC può contare su quattro core CortexA78 (2,85GHz) e quattro core CortexA55 (2,0ghZ).

Il display è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento a 120Hz e HDR10+.Troviamo, quindi, un sistema a tripla fotocamera. Il sensore principale è un Sony IMX 766 da 50MP. Non mancano, poi, un ultra-wide da 8MP e un macro da 2MP.

Come anticipato, il punto di forza del realme GT Neo 3 è il comparto batteria, il primo a supportare la nuova tecnologia di ricarica UltraDart 150W. Una bomba in grado di ricaricare lo smartphone da 0 al 50% in appena 5 minuti. Non mancano ovviamente tutte le misure di sicurezza del caso, progettate per allungare il ciclo vita della batteria, nonostante tempi di ricarica così fulminii.

Il realme GT Neo 3 è disponibile a partire da ieri in Cina, dove viene venduto a 1999 RMB (circa 280 euro). Prossimamente arriverà anche in Italia ad un prezzo non ancora annunciato.