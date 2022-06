Gli Apple Watch Series 3 non riceveranno l’update a watchOS 9

Come confermato nel corso del nuovo evento WWDC22 di Apple, il supporto per gli Apple Watch Series 3 avrà modo di terminare con watchOS 9.

watchOS 9 arriverà nel giro di non troppo tempo, come ha avuto modo di confermare in via ufficiale durante il suo nuovo evento WWDC22, e con questo vedremo il supporto per quel che concerne gli smartwatch Apple Watch Series 3 terminare, con infatti il colosso che non si concentrerà più sui gioiellini con ormai all’incirca 5 anni di vita.

I possessori di uno di questi gioiellini, che si trovano ad avere a che fare con problematiche di vario tipo, fra cui la presenza di una memoria addirittura non sufficiente per gestire in tutti casi gli aggiornamenti, potevano ormai sentire nell’aria un cambiamento di questo tipo da tempo, con quella del colosso che è quasi una conferma, più che un annuncio. Gli Apple Watch SE quindi, come spiegato sulle pagine di The Verge, prendono ora il trono di smartwatch budget della compagnia, seppur il loro costo sia maggiore a quello dei device facenti parte della serie 3.

C’è comunque da dire che al momento il colosso non ha parlato in alcun modo di una rimozione dei dispositivi dal proprio Apple Store, la quale avrà quindi eventualmente modo di presentarsi solamente in un secondo momento, che però potrebbe ormai essere particolarmente vicino. Seppur non si tratti di certo di una buona notizia, il termine del supporto ai gioiellini non è in realtà così tragico come sembra, con i dispositivi che infatti si sono trovati nonostante i vari problemi a ricevere un totale di quattro grossi update del sistema operativo.

Va sottolineato che Apple si trova in alcuni casi, per via delle limitazioni date dal tempo e dagli hardware a dover decretare la fine di alcuni gioiellini, mentre gli Apple Watch SE hanno ancora modo di cavarsela bene e potrebbero quindi risultare utilizzabili ancora per molto tempo.