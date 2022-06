Apple Watch Series 8 sfrutterà la cronologia della fibrillazione atriale?

Nel corso del nuovo evento WWDC22, Apple non ha avuto modo di discutere dei nuovi Apple Watch Series 8, dispositivi che dovrebbero avere modo di presentarsi nel giro di qualche tempo, e che avranno di sicuro la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’aggiornamento a watchOS 9 di recente confermato da parte del colosso.

Le novità per quel che concerne il mondo del software non sono di certo cambiate, e infatti fra le nuove funzionalità del sistema sembra sia emersa una novità per i prossimi smartwatch della compagnia di Cupertino.

Sembra infatti come confermato che con i suoi gioiellini il colosso avrà modo di riuscire a rilevare i battiti non regolari monitorando continuamente la frequenza cardiaca, al fine di rilevare la fibrillazione atriale (AFib). Il nuovo dispositivo in arrivo quest’anno potrebbe quindi avere modo di offrire questa possibilità come gli altri, rilevando tuttavia l’intera cronologia e fornendo agli utenti un rapporto particolarmente preciso.

Parliamo di un problema che riguarda stando a quello che sappiamo circa il 9% della popolazione sopra i 65 anni e il 2% per coloro che non li hanno ancora compiuti, ma c’è da dire che vista l’assenza di sintomi nella maggior parte dei casi, queste novità di Apple possono di sicuro avere modo di salvare molte vite.