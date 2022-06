L’App Salute su iPhone non richiederà più un Apple Watch

La WWDC22 di Apple ha avuto spazio non solamente grossi annunci, visto che si è trattato palcoscenico perfetto per riuscire ad annunciare alcune funzionalità dei dispositivi del colosso di Cupertino che miglioreranno di certo l’esperienza degli utenti che utilizzano ogni giorno le potenzialità dell’ecosistema della compagnia.

Parliamo in questo caso specifico di un annuncio della compagnia che riguarda l’applicazione Salute, che come confermato in via ufficiale su iOS 16 non richiederà più l’utilizzo di un Apple Watch e verrà inserita all’interno di tutti i telefoni compatibili.

Ovviamente si parla di una serie di feature limitate, che acquistando uno smartwatch del colosso di Cupertino possono essere “sbloccate”, visto che i device in questione si presentano con sensori e potenzialità non presenti negli iPhone, che offrono comunque varie opzioni in tal senso.

Per quel che concerne tutti gli aggiornamenti di iOS 16, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento dedicato, in cui abbiamo avuto modo di parlare di tutte le novità che verranno incluse con il debutto del nuovo sistema operativo, e che permetteranno agli utenti di fare un grosso salto di qualità con i propri iPhone, visto che si parla anche di cambiamenti decisamente più importanti.