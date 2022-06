Guardiani della Galassia vol.3: Maria Bakalova entra nel cast con un ruolo chiave

Gli appassionati di Borat l’hanno già vista al fianco di Sacha Baron Cohen nel secondo film, ma Maria Bakalova è pronta a entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, considerando che è stato rivelato il suo coinvolgimento in Guardiani della Galassia vol.3.

James Gunn ha dichiarato sul coinvolgimento di Maria Bakalova nel film:

Okay, penso che potrebbe essere una sorpresa rivelarvi questa cosa che è stata tenuta in serbo per un po’. Maria Bakalova è fantastica in Guardiani della Galassia vol.3.