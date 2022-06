Guardiani della Galassia vol.3: Daniela Melchior nel cast del film

02—Giu—2022 / 10:20 AM

Dopo che i due hanno lavorato insieme per The Suicide Squad, James Gunn ha da poco annunciato che Daniela Melchior è entrata a far parte anche del cast di Guardiani della Galassia vol.3. Il regista ha rivelato questo particolare attraverso Twitter, e subito dopo si è espressa anche la stessa attrice.

James Gunn ha dichiarato:

Posso confermare, e dire che Daniela Melchior è stata fantastica nel ruolo. Lei è una delle mie attrici e persone preferite. Spero che questo sia solo il secondo dei progetti che condivideremo insieme.

La stessa Melchior ha subito dopo aggiunto:

Oh mio dio, sono scioccata per questo tweet e per questo segreto rivelato. Terrò queste dolci parole dentro il mio cuore. E vi confermo che sono nei Guardiani ragazziiiiiii.

Alcune indiscrezioni parlavano della Melchior nel ruolo di Moondragon, ma sembra che non sarà così. Descrivendo il nuovo lungometraggio James Gunn ha detto:

Guardiani della Galassia vol.3 sarà l’ultima volta in cui vedremo questo team assemblato. Sarà un film grandioso, e molto oscuro, diverso da ciò che le persone si possono aspettare. Voglio essere onesto e vero nei confronti di questi personaggi e della storia, offrendo la conclusione che questa saga merita. E sarà anche un po’ spaventosa. Farò del mio meglio.

Il film uscirà a maggio del 2023: prima, però, potremo gustarci l’Holiday Special, speciale televisivo previsto su Disney+ questo Natale e girato in contemporanea col terzo film.