Samsung Galaxy Watch 5 misurerà la temperatura corporea?

Sembra che i Samsung Galaxy Watch 5 avranno modo di misurare la temperatura corporea degli utenti, come di recente riportato sulla piattaforma di Reddit grazie a uno screenshot dell’app legata alla salute id Samsung. Si parla di un aggiornamento in beta che avrebbe avuto modo di confermare prima di dichiarazioni ufficiali la novità in questione.

Si parla della misurazione della temperatura durante il sonno, che servirebbe ad avere modo di ottenere dati nel corso dei vari cicli. Il tutto sarebbe di sicuro una sorpresa, considerando che non molto tempo a dietro, come ripreso sulle pagine di Gizmochina, sembrava che il colosso fosse ancora lontano da questo obiettivo.

L’aggiornamento in questione avrebbe anche confermato i nomi dei Samsung Galaxy Watch 5 e Samsung Galaxy Watch 5 Pro, di recente riportati dalle pagine di 9to5Google, mentre non ci sono al momento alcun tipo di dettagli in merito alla potenziale versione Classic.

Non è la prima volta in cui l’applicazione di Samsung si trova a svelare in anteprima delle novità grazie a un aggiornamento, il quale è arrivato di sicuro non troppo tempo prima rispetto al rilascio del nuovo dispositivo, che infatti dovrebbe avere modo di venire rilasciato da parte della compagnia già nel corso del mese di agosto.