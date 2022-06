Pirati dei Caraibi: un nuovo film con Johnny Depp si farà secondo un ex dirigente Disney

Per il sesto film dei Pirati dei Caraibi un ex dirigente Disney ha affermato di essere convinto che Johnny Depp verrà richiamato a interpretare Jack Sparrow.

Parlando a People un ex dirigente della Disney ha dichiarato che, dopo il verdetto del tribunale favorevole a Johnny Depp nel processo per diffamazione contro Amber Heard, è praticamente sicuro che la Casa di Topolino proporrà all’attore di tornare nei panni di Jack Sparrow per un nuovo Pirati dei Caraibi.

Queste sono le parole dell’ex dirigente che è rimasto anonimo:

Sono assolutamente certo che dopo il verdetto si farà un film dei Pirati dei Caraibi con Johnny nei panni di Jack Sparrow. C’è un potenziale da box-office che è un tesoro e che fa parte in maniera profonda della cultura Disney. Dopo che Jerry Bruckheimer ha portato al successo Top Gun: Maverick con Tom Cruise, c’è un grande interesse nel ridare vita a franchise di successo con grandi star di Hollywood.

Un altro insider, invece, ha parlato del fatto che, probabilmente, Johnny Depp apparirà in un sesto film su I Pirati dei Caraibi, ma che la vera protagonista sarà Margot Robbie, che, si vocifera, dovrebbe interpretare la figlia di Jack Sparrow. Sempre secondo questo insider, un nuovo Pirati dei Caraibi non uscirà prima del 2025.