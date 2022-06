MacBook Air 2022: per Gurman non ci saranno molte colorazioni

Al contrario di quanto di recente riportato in rete, i nuovi MacBook Air potrebbero presentarsi sul mercato con una gamma di colorazioni alquanto limitate, con i dispositivi in questione che dovrebbero infatti seguire degli schemi alquanto classici, anche se sarebbe presente una piacevole aggiunta.

Parliamo questa volta di un report del noto insider e giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il quale ha avuto modo di discutere sulla piattaforma di Twitter dei nuovi gioiellini, presentandosi con l’intenzione di mettere a tacere i rumor fin troppo esagerati.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg

— Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022