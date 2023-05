MacBook Air da 15″ e Mac Pro al WWDC 2023? Arrivano nuove conferme

La WWDC 2023 è a soli sette giorni di distanza. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg su Twitter, Apple inizierà ad accettare per il trade-in gli ultimi modelli dei Mac Studio, macBook Air da 13″ con M2 e MacBook Pro da 13 pollici a partire dal 5 giugno. Di solito, l’inclusione di un prodotto nel programma di permuta coincide con il lancio del suo modello successivo. Per capirci, prima dell’uscita dell’iPhone 14 non era possibile dare in permuta un iPhone 13 e prima dell’uscita dell’iPhone 15 non sarà possibile dare in permuta un iPhone 14, e via dicendo.

Alla luce di ciò, è abbastanza verosimile che durante il keynote del WWDC 2023, Apple mostrerà due nuovi prodotti: i nuovi Mac Pro e MacBook Air da 15 pollici.

Si prevede che il Mac Pro utilizzerà lo stesso design del suo predecessore e il chip M2 Ultra. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, questo Mac Pro avrà due slot di archiviazione SSD. Probabilmente non supporterà l’aggiornamento della RAM da parte dell’utente in quanto sarà direttamente collegata alla scheda madre del M2 Ultra.

MacBook Air da 15 pollici: Mark Gurman di Bloomberg ritiene che Apple potrebbe svelare anche un nuovo MacBook Air. Le voci uscite finora suggeriscono che il MacBook Air da 15 pollici avrà le stesse specifiche (CPU con 8 core di cui 4 di prestazione e 4 di efficienza + almeno 8 GB di RAM) del modello da 13 pollici, ma con un display e una batteria di dimensioni maggiori.