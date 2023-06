Apple WWDC 2023: MacBook Air da 15″ ufficiale, specifiche, prezzo e disponibilità

Alla WWDC 2023 di oggi, Apple ha ufficialmente presentato il MacBook Air da 15 pollici — di cui si parlava, con insistenza, da un bel po’ di tempo. Apple afferma che si tratta del laptop da 15 pollici più sottile al mondo. È alimentato dallo stesso chip M2 del MacBook da 13 pollici e offre un’autonomia della batteria di 18 ore.

Apple sostiene che il MacBook Air è il laptop più venduto al mondo e il MacBook Air da 15 pollici rafforzerà ulteriormente questo primato. È dotato di un connettore MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt e una presa per le cuffie.

Più nello specifico, il nuovo MacBook Air presenta uno schermo da 15,3 pollici con cornici di 5 mm. Dispone anche di una telecamera 1080p e sei altoparlanti, oltre a un’autonomia della batteria di 18 ore. Apple afferma che è il 40% più sottile e mezzo chilo più leggero rispetto alla media dei laptop da 15 pollici. I preordini per il nuovo MacBook Air da 15 pollici verranno aperti a partire da oggi, in teoria anche in Italia, e negli Stati Uniti viene proposto ad un prezzo di partenza di 1299$. Per i prezzi italiani bisognerà aspettare ancora qualche ora.

Se stavate programmando l’acquisto di un MacBook Air ma non siete interessati alle dimensioni generose del nuovo modello da 15″, la buona notizia è che Apple ha annunciato un taglio ai prezzi del MacBook Air da 13″ e anche a quello del MacBook Air con chip M1, che rimarrà in catalogo. Negli USA, rispettivamente, ora costano 1199 e 999 dollari. E in Italia? Non si sa ancora, ma vi aggiorneremo non appena usciranno nuove informazioni.

Se lo ordinate subito, dovreste ricevere il MacBook Air da 15 pollici a partire dalla prossima settimana. Quattro colori disponibili: midnight, starlight, argento e grigio.