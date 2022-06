Samsung sarebbe al lavoro su un dispositivo pieghevole budget

Si parla ormai da tempo del possibile debutto di un dispositivo Samsung pieghevole che dovrebbe avere modo di presentarsi sul mercato con un’offerta maggiormente budget rispetto a quanto visto da parte della compagnia fino a oggi. Abbiamo a che fare all’effettivo con un colosso del settore che nel corso del tempo ha avuto modo di migliorare la propria posizione per quel che riguarda gli smartphone pieghevoli in particolar modo, ma c’è comunque da dire che si può ancora fare di più.

All’infuori del lasciare infatti su nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4, la compagnia sudcoreana potrebbe optare per un modello light, del quale ha avuto modo di parlare di recente in leaker @chunvn8888. Il tutto è stato approfondito sulle pagine di PhoneArena, e si parla dello specifico di un dispositivo che dovrebbe presentarsi con uno schermo da 7 pollici rispetto al 7,6 dell’offerta principale di Samsung, con invece un pannello secondario a che sarebbe da 4 pollici e non da 6,2 come i Fold 3.

Si parla anche di una realizzazione in alluminio e vetro, con il Qualcomm Snapdragon 865 inserito all’interno e 256 GB di spazio d’archiviazione. Il prezzo dovrebbe venire fissato fra 900 e 1000 dollari, risultando di conseguenza meno alto rispetto a quanto visto con i Z Flip 3 di Samsung. Un’offerta migliorata di questo tipo avrebbe l’obiettivo di permettere a sempre più utenti di entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli, a tratti infatti ancora elitario.

Non resta che attendere maggiori informazioni in tal senso nel giro di qualche tempo, considerando che anticipazioni di questo tipo, fino ad ora errate, si sono già presentate in prossimità del debutto delle scorse serie, e visto che non si è trattato di dati fino ad ora corretti è bene prendere il tutto con le pinze.