Samsung Galaxy A04S: prime specifiche tecniche svelate?

Non ci sono ancora state novità ufficiali per quel che concerne i Samsung Galaxy A04s, dei dispositivi di fascia bassa che dovrebbero presto venire svelati in via ufficiale da parte di Samsung, compagnia che dovrebbe avere modo di fare chiarezza in merito alle performance dei device in questione nel giro di non troppo tempo.

Tuttavia, come di recente ripreso sulle pagine di GizChina e anticipato da MySmartPrice, alcuni dei dettagli in merito ai nuovi telefoni sarebbero trapelati in rete, con questi che a quanto pare si presenteranno con un Exynos proprietario di Samsung all’interno, esattamente il modello 850 della nota compagnia sudcoreana, svelato circa due anni fa e già inserito in telefoni come i Galaxy A13 ed M13.

Il tutto era stato a quanto pare svelato dalle pagine di Geekbench, sempre pronte a offrire dei leak in merito a degli articoli non ancora rilasciati, anche se c’è da dire che il tutto è stato in seguito rimosso e che di conseguenza la situazione non è esattamente chiara per quel che concerne i nuovi Samsung Galaxy A04s.

Quello che sappiamo è che sin dal lancio dovremmo vedere il debutto di Android 12 per i gioiellini in questione, sperando che la compagnia abbia presto modo di discutere del tutto.