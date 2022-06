Il Samsung Galaxy Fold 4 peserà molto di meno, avrà un design completamente nuovo?

Il prossimo flagship pieghevole di Samsung sarà molto diverso dal modello attualmente in commercio. Tanto per iniziare, peserà molto di meno.

Il prossimo flagship pieghevole di Samsung sarà molto diverso dal modello attualmente in commercio. Secondo nuovi rumor, il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe introdurre diverse novità, incluso un form factor rivisto almeno in parte. Il leaker Ice Universe sostiene che il prossimo smartphone peserà leggermente in meno rispetto al Galaxy Fold 3.

Attualmente Samsung vende due diversi smartphone pieghevoli: la serie Fold, con un form factor a libretto e uno schermo che una volta aperto raggiunge la diagonale di un piccolo tablet, e quindi il Z Flip, che invece ha un form-factor a conchiglia.

Se il rumor di Ice Universe si dimostrasse accurato, il Samsung Galaxy Z Fold 4 diventerebbe lo smartphone pieghevole più leggero presente sul mercato. Avrebbe un peso di appena 245 grammi, con una riduzione del 5% rispetto all’attuale generazione, che ne pesava 266.

Una diminuzione di peso così forte potrebbe essere dovuta ad un importante rinnovo del design dello smartphone pieghevole, che quest’anno potrebbe presentarsi con un look completamente rivisto. Sarà davvero così? Non resta che aspettare ancora qualche mese per saperne di più.