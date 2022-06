Su eBay un raro Apple-1 firmato da Steve Wozniak, ecco come partecipare all’asta

Un’autentica reliquia della Apple sarà presto battuta all’asta su eBay. L’inserzione verrà messa online tra poche ore e potrete partecipare anche voi comodamente da casa: vi basta consultare questo link. L’oggetto dell’asta? Un rarissimo Apple-1 con tutti i suoi componenti originali. Non vi basta? Beh, è anche stato autografato da un certo Steve Wozniak.

Di computer come questo Apple ne ha prodotti 200, ma in realtà moltissimi Apple-1 sono andati distrutti o persi per sempre. Non ce ne sono molti in circolazione e quelli funzionanti o con tutti i componenti sono ancora meno. Se poi ci aggiungiamo anche la firma del co-fondatore di Apple… beh, potete capire quanto sia raro l’oggetto in questione.

Questo Apple-1 fa parte della collezione privata di Jimmy Grewal, che è considerato uno dei più grandi collezionisti di prodotti Apple.

Non è il primo oggetto di culto appartenente alla mitologia della mela morsicata a finire all’asta. Solamente pochi mesi fa era stato battuto all’asta anche un rarissimo biglietto da visita appartenuto a Steve Jobs: risaliva al 1979, quando Jobs si presentava come Vice President, Operations. Apple ha cambiato per sempre la storia del mondo, moltissimi appassionati sono disposti a spendere cifre estremamente importanti per mettere le mani su alcuni dei suoi cimeli più preziosi.