Un raro biglietto da visita appartenuto a Steve Jobs verrà battuto all’asta

Un raro biglietto da visita appartenuto a Steve Jobs verrà presto battuto all’asta. Risale al 1979, quando Jobs si presentava come Vice President, Operations. Il biglietto, curiosamente, fa parte della collezione personale di un piccolo youtuber: Alfred DiBlasi.

Nonostante l’età, il biglietto da visita è rimasto in buone condizioni

DiBlasi spiega di aver ricevuto questa reliquia da un suo cliente, quando lavorava per il Berliner Computer Center di New York. Il biglietto è stato conservato con cura maniacale, all’interno di una bustina, per diversi anni, salvo poi andare perduto dopo un trasloco. Fortunatamente lo youtuber lo ha poi ritrovato, casualmente, mentre rovistava in uno degli scatoloni rimasti ancora chiusi. Scherzando, DiBlasi ha annunciato che utilizzerà il ricavato della vendita per ristrutturare la sua cucina.

L’asta, curata da RR Auction, verrà aperta il prossimo 17 marzo. Il biglietto da visita parte da 300 dollari e probabilmente raggiungerà come minimo una cifra a 4 zeri. Nel 2018 un biglietto da visita di Jobs più comune – con il titolo di Chairman del CdA, e non Vice President – è stato venduto, sempre da RR Auctions, per oltre 6.000 dollari. Nella stessa asta era stata venduta, per oltre 40mila dollari, anche una rarissima copia della rivista MacWorld firmata da Jobs. Qualche anno prima un lotto di tre biglietti da visita del fondatore di Apple era stato battuto per oltre 10.000 dollari.