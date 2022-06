Robert Eggers sul flop di The Northman: “Devo rivedere le mie strategie, ma non voglio fare film Marvel”

The Northman è costato tra gli 80 ed i 90 milioni di dollari, ma ne ha incassati solo 67, e questo ha messo Robert Eggers in una posizione difficile agli occhi dei produttori. Il regista ha dichiarato che sta ripensando le sue strategia per arrivare a proporsi alle case di produzione, ma che di base va orgoglioso del suo lavoro su The Northman, e sul fatto che il film stia ottenendo consensi nella sua versione on demand.

Ecco le parole del regista:

Penso che The Northman si sia trovato a fare i confronti con le aspettative di un mercato negativo. Sono un po’ in disappunto con il fatto che il film sia arrivato in VOD dopo tre o quattro settimane, ma, del resto, questo è il mondo post-Covid, no? Però on demand sta andando molto bene. Quando vedo sui social le persone che fanno le foto di sé stesse mentre guardano Northman sul laptop, e ne sono entusiaste, mi commuovo. Ora sto cercando di rivedere le mie strategie nel termine di cosa proporre agli Studio. Come posso sopravvivere in questo ambiente? Perché potrebbero non volermi, ed io non voglio fare film Marvel o cercare di acquisire i diritti per fare Spawn. Voglio fare ciò che faccio. Però tutti sono un po’ nervosi ora come ora, ed è un qualcosa di giustificabile.