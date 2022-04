Nosferatu: Robert Eggers non sa se il film si farà

Dopo che è stato rivelato che Harry Styles non farà parte del cast di Nosferatu, e dopo che Robert Eggers ha rivelato che vorrebbe Willem Dafoe nel film, lo stesso regista ha fatto intendere come la produzione sia arrivata ad un punto per cui è legittimo pensare che il lungometraggio possa anche non farsi.

Ecco le parole del regista:

Non so dirvi, il progetto si sta sgretolando, sto cercando di diffondere un po’ la notizia, considerando che è stato rivelato che Harry Styles avrebbe fatto parte del progetto. Vorrei però precisare che lui avrebbe fatto Hutter, e non Nosferatu. Sto provando con tutte le mie forze a portare avanti il progetto, ma non mi meraviglierei di ritrovarmi in sogno il fantasma di Murnau che mi dicesse di fermarmi.

Chiaramente sarebbe una brutta notizia per tutti gli appassionati di horror se il progetto tramontasse. L’altra protagonista del lungometraggio sarà l’attrice Anya Taylor-Joy. Ricordiamo che Nosferatu è il capolavoro cinematografico realizzato da Friedrich Wilhelm Murnau nel 1922. Si tratterebbe di un adattamento del Dracula di Bram Stoker, anche se l’ambientazione, il nome e lo stile del protagonista sono abbastanza diversi.