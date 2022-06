In occasione dell'arrivo dei Days of Play, scopriamo quali sono i 10 migliori giochi PS4 e PS5 da acquistare in sconto.

Sul PlayStation Store sono arrivati i Days of Play, le giornate di sconti pensate per celebrare la comunità PlayStation con tutta una serie di offerte sui giochi PS4 e PS5.

Le offerte sono valide fino all’8 giugno 2022 e coinvolgono più 1800 titoli tra cui tantissimi giochi di grande spessore come Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake, Ratchet & Clank: Rift Apart e The Last of Us Parte II e tantissimi altri.

Se siete indecisi su quale titolo recuperare, non preoccupatevi: ci pensiamo noi a darvi una mano ad orientarvi meglio nell’oceano di sconti targati Sony con la nostra lista dei 10 migliori giochi da acquistare con i Days of Play.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Se stavate aspettando il momento propizio per recuperarlo, questo è senza dubbio quello giusto. Ratchet & Clank Rift Apart, l’acclamata esclusiva PS5 che segna il debutto della serie su console di nuova generazione, è disponibile a prezzo scontatissimo sul PlayStation Store. La versione standard, scontata del 39%, costa 49,59 euro mentre la Digital Deluxe Edition è in offerta a 60.29 euro, un buon prezzo per questa edizione che include oltre al gioco cinque corazze (Corazza imperiale, Corazza da razziatore, Corazza da androide, Corazza da ribelle e Corazza da hacker), un pacchetto di adesivi per la modalità foto, 20 unità di Raritanium, colonna sonora e artbook digitale.

Insomma, se avete una PS5, Rift Apart è un gioco che va acquistato anche solo per vedere finalmente all’opera un titolo che sfrutta a pieno tutta la potenza e le caratteristiche di PlayStation 5 e che regala un’esperienza assolutamente stellare sotto il profilo tecnico.

It Takes Two

Vincitore del GOTY 2021, l’ultima avventura di Josef Fares unisce azione, divertimento ed avventura in una meravigliosa esperienza cooperativa capace di stupire ed emozionare anche per la scelta dei temi e per la delicatezza con cui vengono trattati. Nel gioco vestiremo i panni una coppia sul punto di divorziare che si ritrova nel corpo di due bambole per colpa di un incantesimo lanciato involontariamente dalla figlia piccola. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovremo unire le forze per superare insieme ogni sfida e salvare così la nostra relazione in pericolo.

It Takes Two è disponibile sul PS Store a 19,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

The Last of Us Parte II

Un racconto potente, straziante ed in grado di segnare come pochi l’evoluzione del videogioco come medium. The Last of Us Parte II è un titolo che porta a compimento un percorso produttivo iniziato oltre dieci anni fa con l’intento di unire cinema e videogioco, creando un’esperienza capace di dar vita ad un nuovo ed inedito rapporto tra personaggio e giocatore. Se non avete ancora avuto modo lasciarvi travolgere dal kolossal di Naughty Dog, datevi la possibilità di vivere una delle avventure più rivoluzionarie della storia dei videogiochi.

The Last of Us Parte II è disponibile sul PS Store a 24,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Resident Evil Village

In forte sconto sul PlayStation Store troviamo anche l’ultimo acclamato titolo della serie Resident Evil. Artisticamente notevole, Resident Evil Village riprende la fortunata formula del settimo capitolo, rimettendo il giocatore nei panni di Ethan Winters all’interno di un’avventura in prima persona che dosa sapientemente tensione, esplorazione, dinamiche da survival e azione più intensa. Certo non manca qualche piccolo inciampo sul fronte narrativo, ma possiamo assicurarvi che siamo comunque di fronte ad un’esperienza ludica di grande spessore in grado sostenere il ritmo serrato del gameplay con un’infinità di sorprese e colpi di scena.

Resident Evil Village è disponibile sul PS Store al prezzo di 30,09 euro con uno sconto del 57% sul prezzo di listino.

Kena: Bridge of Spirits

Dalle tinte gotiche e angoscianti di Resident Evil, passiamo a quelle più placide e bucoliche di Kena: Bridge of Spirits. L’affascinante opera prima di Ember Lab è in sconto sul PlayStation Store al prezzo di 25,99 euro al posto di 39,99 euro. Acclamato dal pubblico e dalla critica, Kena è un’avventura action dai forti elementi narrativi che combina esplorazione e combattimenti frenetici. Un’esperienza in grado di appassionare e coinvolgere in ogni sua sfaccettatura, offrendo spunti di riflessione sulla vita, sui legami e sul ruolo delle responsabilità. Nei panni di Kena, i giocatori sono chiamati a formare una squadra di adorabili piccoli spiriti chiamati “Rot”, migliorando le loro abilità e creando nuovi modi di manipolare l’ambiente.

Uncharted: Raccolta L’eredità dei Ladri

Uncharted 4 e Uncharted: l’eredità Perduta in un’unica grande raccolta, recentissima e già disponibile con uno sconto del 40%. Uncharted: l’eredità dei Ladri unisce gli ultimi due capitoli della saga di Naughty Dog in un’unica edizione e con tutti i miglioramenti tecnici del del caso, tra cui supporto all’audio 3D, caricamenti semi istantanei, supporto al DualSense (feedback aptico e grilletti adattivi) e diverse impostazioni grafiche.

Per chi non ha avuto modo di vivere le ultime peripezie di Nathan Drake è l’occasione perfetta per recuperare l’avventura del 2016 a prezzo contenuto e accaparrarsi uno dei migliori titoli dell’era PlayStation 4 nonché un’ottima espansione, entrambi per niente intaccati dall’avanzare del tempo.

Uncharted: Raccolta L’eredità dei Ladri è disponibile sul PS Store al prezzo di 29,99 euro.

Borderlands 3

Continuiamo la nostra carrellata sui migliori 10 giochi da acquistare con i Days of Plays di PlayStation con Borderlands 3. L’apprezzato terzo capitolo della serie Gearbox è in forte sconto sul PS Store. Dotato di un comparto artistico a dir poco straordinario, il gioco amplia e ravviva la formula proposta nei precedenti capitoli della serie, introducendo alcune soluzioni capaci di rendere il gunplay ancor più profondo, strutturato ed avvincente. Un’avventura che vale la pena recuperare, soprattutto se avete amato i precedenti capitoli.

Borderlands 3 è disponibile sul PS Store in versione Standard Edition al prezzo di 13,99 euro con uno sconto dell’80% sul prezzo di listino ed in versione Deluxe Edition al prezzo di 31,99 euro al posto di 79,99 con uno sconto del 60%.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Il remake di una delle fantasie finali più amate dagli appassionati. Final Fantasy 7 VII Remake è disponibile in sconto sul PS Store anche in versione Intergrade, un’edizione pensata appositamente per PS5. La versione Intergrade presenta diversi miglioramenti tecnici e grafici tra cui texture ad alta risoluzione, illuminazione ambientale di livello e nebbia atmosferica. Presente anche la possibilità di scegliere tra due distinte modalità grafiche, una indirizzata alla qualità (che punta alla risoluzione 4K ad alta qualità) e un’altra che favorisce la fluidità (con un framerate pari a 60fps). Tra le aggiunte richieste dai fan, un nuovo livello di difficoltà per la modalità di comando “Classica” dei personaggi e un Photo Mode completo. In aggiunta a tutto ciò, nell’edizione Intergrade per PS5 sarà incluso anche un nuovo episodio dedicato alla ninja Yuffie Kisaragi, che si infiltrerà nel palazzo Shinra per rubare una materia potentissima e riportare la gloria nella sua terra d’origine.

Final Fantasy VII Remake Intergrade è disponibile sul PS Store al prezzo di 45,59 euro con uno sconto del 43% sul prezzo di listino.

Mafia: Definitive Edition

Restando in tema di remake di ottima fattura, non possiamo non includere in questa lista anche Mafia: Definitive Edition. Caratterizzato da una direzione artistica ed una regia a dir poco sontuose, il remake del capolavoro di Illusion Softworks resta da considerarsi senza dubbio uno dei migliori esempi di restauro ludico. Un omaggio fedele ed appassionato che riprende efficacemente tutto il fascino e la potenza narrativa della straordinaria epopea di Mafia. Nei panni del tassista Tommy Angelo ci ritroveremo invischiati nel mondo del crimine organizzato. Nonostante le remore a restare coinvolti con la famiglia Salieri, ben presto capiremo che la tentazione è troppo forte per resistere.

Mafia: Definitive è disponibile sul PS Store al prezzo di 19,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Chiudiamo la nostra carrellata dei 10 migliori giochi da acquistare con i Days of Play di PlayStation con Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Il gioco si presenta come la naturale evoluzione della serie grazie ad una formula capace di unire tradizione e modernità. Il gioco racchiude tutto ciò che abbiamo amato dei precedenti capitoli, ma con l’aggiunta di qualche piacevole novità e di un gameplay che si presenta rinnovato nelle meccaniche e nelle possibilità di movimento del protagonista.

Il gioco è a tutti gli effetti il sequel di Crash Bandicoot 3: Warped del 1998 e riprende dopo che Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka sono stati bloccati l’ultima volta su un pianeta lontano. Dopo decenni di tentativi falliti, il trio alla fine riesce a fuggire, creando un buco delle dimensioni di uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è disponibile sul PS Store al prezzo di 34,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.