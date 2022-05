Google Pixel 7: in sviluppo un terzo modello Ultra?

Un modello Ultra dei Google Pixel 7 potrebbe attualmente essere in fase di sviluppo, come di recente anticipato e ripreso sulle pagine di TechRadar.

Di recente Google ha avuto modo di anticipare il fatto che si trova attualmente sul lavoro su Pixel 7 e Pixel 7 Pro, dispositivi che dovrebbero continuare gli ottimi risultati visti con la serie dello scorso anno, la quale tra le altre cose è stata di recente rilasciata anche in Italia. Abbiamo a che fare con dei telefoni che però sembra facciano parte di una serie più grande, al contrario di quanto svelato dal colosso, con le pagine di 9to5Google che hanno infatti deciso di approfondire in anticipo la questione.

Si parla di un terzo dispositivo del quale mancano ancora molti dettagli, fra cui le specifiche tecniche, con tuttavia delle anticipazioni che avrebbero potenzialmente svelato il progetto ancora prima di un qualunque tipo di reveal ufficiale da parte di Google, che potrebbe finire per chiamare il telefono in questione e Google Pixel 7 Ultra. L’obiettivo nel caso in cui il device esistesse davvero, sarebbe quello di competere con device di fascia più alta rispetto al Pro la compagnia, come ad esempio gli S22 realizzati da parte di Samsung.

Lo smartphone in questione si presenterebbe con all’interno un chipset targato Tensor, facente quindi parte della serie della compagnia, ma che a quanto pare potrebbe offrire delle performance migliori rispetto a quanto visto con i due modelli base. Considerando le poche informazioni in nostro possesso, lo schermo dovrebbe presentarsi con un refresh rate di 120 Hz e con una risoluzione di 1440×3200 pixel, elevata rispetto ai display degli altri dispositivi della serie.

Va sottolineato che in ogni caso non ci sono novità ufficiali in tal senso ed è bene prendere il tutto con le pinze, ma va considerato anche tra le altre cose che non mancano nuovi report in merito ai telefoni. Di recente dei suggerimenti in merito a quelli che sarebbero i display dei Pixel 7 e 7 Pro sono potenzialmente arrivati, e sembra che saranno identici rispetto a quanto visto lo scorso anno. Abbiamo approfondito la questione in questo articolo.