Google Pixel 7 e 7 Pro potrebbero avere gli stessi schermi della serie 6

Google potrebbe aver optato per l'inserimento degli stessi schermi della serie 6 nei suoi nuovi Pixel 7 e 7 Pro, come di recente emerso.

Siamo in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito ai Pixel 7 di Google, dispositivi che nel giro di qualche tempo dovrebbero presentarsi con la possibilità di offrire delle specifiche tecniche migliorate rispetto a quanto visto con la scorsa serie, presentando quindi migliorie sotto diversi ambiti. Il tutto è stato già confermato dalla compagnia, anche se siamo ancora in attesa di un qualunque tipo di annuncio ufficiale con maggiori dettagli.

C’è da dire però che delle anticipazioni non sono di certo mancate in merito ai gioiellini in questione, con un design che potrebbe cambiare leggermente con delle specifiche interne che sarebbero ben diverse, almeno rispetto a quello che abbiamo visto fino a oggi con gli ultimi device di Google. Non abbiamo comunque ancora a che fare con un annuncio ufficiale e non sappiamo quando la compagnia avrà modo di svelare i dispositivi in questione.

In attesa di un reveal però, le pagine di 9to5Google hanno approfittato della situazione e hanno svelato quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche degli schermi, secondo le quali ogni utente sarebbe ormai a conoscenza delle specifiche tecniche dei Pixel 7. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che i dispositivi in questione potrebbero offrire gli stessi schermi che abbiamo visto per la serie 6, sia per quel che riguarda il modello base noto come vanilla e sia per i Pro. Questi di conseguenza offrirebbero non offrirebbero alcun tipo di miglioramento per quel che concerne display, sperando vivamente che la situazione all’interno si è ben diversa.

Siamo infatti in attesa del reveal anche del nuovo SoC Tensor di Google che con le proprie possibilità legate all’intelligenza artificiale ha già avuto modo di farsi apprezzare, con novità che di sicuro non si faranno attendere ancora per molto tempo.