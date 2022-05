Samsung Galaxy Z Flip 4: spuntano in rete tutte le specifiche tecniche?

Anche se non si tratta ovviamente di novità confermate in via ufficiale, il noto tipster Yogesh Brar ha avuto modo di fare chiarezza in merito quelle che sembra saranno in futuro le specifiche tecniche dei Samsung Galaxy Z Flip 4 del colosseo sudcoreano, telefoni pieghevoli che dovrebbero venire annunciati già nel corso del mese di agosto 2022.

Si tratta di una lista delle specifiche tecniche che dovrebbe venire ovviamente confermata dalla compagnia prima di poter essere presa come certa. Stando a quanto anticipato si parla di miglioramenti rispetto alla scorsa serie non particolarmente radicali, con però i dispositivi in questione che avrebbero modo di presentarsi sotto un ottimo livello per quel che riguarda le performance, grazie al SoC all’interno di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 1+.

In ogni caso all’infuori di un ulteriore leggero miglioramento delle fotocamere, i telefoni non avrebbero modo di presentare dei grossi distacchi generazionali rispetto a quanto visto lo scorso anno. Si parla in realtà solamente di alcune specifiche, e ovviamente di cambiamenti relativi al design potrebbero presentarsi presto, differenziando di conseguenza di molto i dispositivi anche per ulteriori ambiti. Non resta che attendere ovviamente novità ufficiali da parte della compagnia al fine di conoscere maggiori dettagli in merito ai dispositivi pieghevoli potenzialmente pronti a migliorare quanto fatto fino a oggi da parte del colosso.

Vi lasciamo qui di seguito con la lista completa delle specifiche tecniche anticipate da Yogesh Brar in attesa di un reveal ufficiale direttamente da parte di Samsung.