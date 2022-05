RTX 4090 in arrivo prima di RTX 4080 e RTX 4070?

Mentre siamo in attesa di un reveal ufficiale da parte di NVIDIA per quel che riguarda la nuova serie di schede video RTX 4000, che dovrebbero comparire già nel corso del 2022 come si discute ormai da tempo, sono emersi in rete anticipazioni in merito a quelle che saranno gli effettivi dispositivi in questione.

Non abbiamo a che fare in questo caso con delle specifiche tecniche, ma con una anticipazione del noto un leaker Kopite7Kimi, come potete vedere nel post presente qui di seguito, il quale ha avuto modo di parlare di come le schede video in questione dovrebbero presentarsi a tratti.

Choose B. Confirmed. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2022

Sembra infatti che NVIDIA opterà per il debutto delle RTX 4090 come primi dispositivi della nuova serie, pensando solamente in un seconda momento alle 4080 alle 4070 e a ulteriori nuovi gioiellini.

Stando a quello che sappiamo, l’annuncio dovrebbe avvenire entro due mesi all’incirca, anche se all’effettivo non abbiamo ancora a che fare una data precisa alla quale affidarci e non sappiamo infatti quando il colosso deciderà di rilasciare i dispositivi e avrà modo di fornire dettagli in merito a quale caso le specifiche tecniche le potenzialità delle nuove schede grafiche.