Mafia 5 già nei piani di Hangar 13, nonostante il quarto episodio non sia ancora uscito

Mafia 5 sembra essere già nei piani futuri di Hangar 13, nonostante Mafia 4 non si sia ancora mostrato in forma ufficiale.

Nonostante il quarto capitolo della serie di Mafia non sia ancora stato annunciato in maniera ufficiale, Hangar 13 ha già cominciato a pianificare Mafia 5. Secondo quanto riferito da Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, con l’insediamento del nuovo presidente del team, Nick Baynes, c’è stata una rinnovata volontà di concentrarsi sulla serie in questione, con la l’obiettivo di sottoporre già un primo progetto per Mafia 5 all’attenzione dei publisher.

L’obiettivo sarebbe quello di riuscire ad ottenere molto prima l’ok da parte del publisher mentre il quarto capitolo è ancora in sviluppo, in modo da evitare di incorrere negli stessi errori commessi in passato. Hangar 13 infatti ha impiegato tantissimo tempo per ottenere il via libera per Mafia 4, ritrovandosi poi costretta a licenziare molti dipendenti a causa dell’improvvisa cancellazione di due progetti: uno noto come “Volt” e l’altro come “Mosaic“.

L’approvazione anticipata permetterebbe ad Hangar 13 di avviare i lavori su Mafia 5 subito dopo la pubblicazione di Mafia 4, donando continuità al lavoro degli sviluppatori che non potrebbero così correre il pericolo di essere licenziati per il poco lavoro a disposizione.

In base a quanto emerso, lo studio sarebbe al lavoro attualmente su due progetti ben distinti: il primo dei due, “Hammer” dovrebbe essere un reboot della nota serie Top Spin; “Nero”, invece, sarebbe Mafia 4, che secondo alcune voci potrebbe essere un prequel della serie ambientato in Sicilia che racconterà le origini della famiglia di Don Salieri.