Google Pixel tablet in arrivo con degli stilo per gli schermi?

Nel corso del suo ultimo evento, Google ha avuto modo di confermare il fatto che sta attualmente lavorando a un dispositivo tablet che dovrebbe venire lanciato nel corso del prossimo anno, e dovrebbe far parte della serie Pixel della compagnia, usata per quasi tutti i dispositivi elettronici.

Abbiamo però questa volta a che fare con un prodotto che potrebbe nascondere un’interessante particolare sorpresa prima del reveal, visto che abbiamo a che fare nello specifico con un indizio, come riportato di recente dalle pagine di 9to5Google, le quali hanno avuto modo di parlare delle novità anticipate dall’Universal Stylus Initiative.

La piattaforma in questione ha avuto modo di fare chiarezza sul fatto che il nuovo dispositivo di Google dovrebbe presentarsi con il supporto per uno stilo, anche se al momento non sappiamo ancora in che modo il tablet potrebbe arrivare, come anche quali saranno le specifiche tecniche e la finestra di debutto.

Non ci sono al momento anticipazioni in merito allo stilo di cui si chiacchiera, ma risulta alquanto probabile che con la sua entrata nel mondo dei tablet Google abbia l’obiettivo di fornire al suo prossimo dispositivo delle migliori potenzialità rispetto a ulteriori modelli già disponibili grazie a ulteriori compagnie.