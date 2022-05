Google Pixel 7: Google avrebbe scelto degli OLED di Samsung, saranno gli stessi dei 6?

Anche se le informazioni non risultano ancora confermate al 100%, sembra che nel lanciare i nuovi dispositivi della serie Google Pixel, per quel che riguarda i telefoni, Google potrebbe optare per l’inserimento degli stessi pannelli visti con i precedenti modelli della serie 6. Abbiamo a che fare con un report delle pagine di 9to5Google, le quali, come spiegato da PhoneArena, hanno parlato ancora una volta della questione con un’ulteriore anticipazione.

Sembra infatti che Google abbia deciso con ogni certezza di utilizzare ancora una volta i pannelli OLED realizzati da parte di Samsung per la sua serie di Google Pixel 7, con il produttore che è risultato di sicuro un ottimo alleato nella produzione degli ultimi telefoni, visto che si è occupato anche dei System on a Chip inseriti all’interno e basati su intensa artificiale, ovvero i Google Tensor.

C’è da dire che stando a quello che sappiamo la compagnia avrebbe usato non solo dei Pannelli OLED di Samsung, ma si tratterebbe proprio degli stessi device già visti in commercio, con quindi ulteriori miglioramenti in merito agli smartphone che dovrebbero farsi vedere solamente sotto altri tipi di ambiti. Abbiamo avuto modo di approfondire la questione articolo che trovate a questo link.

Non resta al momento che attendere ulteriori novità questione, mentre scarseggiano di molto le notizie in merito prossimi ai Pixel, e anche se c’è stato modo di vedere in giro molteplici report che anticipavano feature e specifiche tecniche dei nuovi telefoni, Google non ha ancora avuto modo di presentare i gioiellini in questione. Questi dovrebbero avere per fortuna però modo di svelarsi ai fan nel giro di solamente qualche tempo. Per quel che riguarda il design dei dispositivi in questione, novità potrebbero provenire dalle cover, come abbiamo di recente trattato in questo specifico approfondimento.