Google Pixel 7 Pro: primi dettagli dalle cover leakate?

I Google Pixel 7 Pro sembrano pronti a venire annunciati e rilasciati da parte del colosso di Mountain View nel giro di qualche tempo, ma al momento, nonostante le varie speculazioni. Non ci sono ancora stati approfondimenti relativi agli stessi. Quello che sappiamo è che a quanto pare i nuovi dispositivi potrebbero offrire un design simile a quanto visto per i modelli Pro della serie arrivata ormai anche in Italia, come di recente suggerito anche dalle pagine di TechGoing.

Parliamo nello specifico di informazioni emersi grazie alla presunta cover dei dispositivi leakata, di cui al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali, ed è anche infatti bene prendere il tutto con le pinze. Come potete vedere grazie all’immagine presente in copertina all’articolo, la stessa sembra offrire un design delle fotocamere alquanto riconoscibile proprio come i precedenti modelli, con le stesse che si trovano ancora una volta posizionate nell’iconico modulo orizzontale.

Secondo quanto emerso fino a oggi, i nuovi telefoni potrebbero presentare uno schermo di tipo AMOLED da 6,7 o 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e 120 Hz di refresh rate, con un sensore per le impronte digitali presente sotto allo schermo che non potrebbe di certo mancare per completare il pacchetto di funzionalità.

Per quel che riguarda le fotocamere, il setup scelto dal colosso per i Google Pixel 7 Pro dovrebbe essere formato da una 50 MP principale, una 48 MP telephoto e una 12 MP ultrawide, di sicuro in linea con l’idea di smartphone di fascia alta a cui sembra che Google stia continuando a mirare ancora una volta con i suoi gioiellini.

All’interno dovremmo trovare ancora una volta dei SoC Tensor custom, verosimilmente realizzati in collaborazione con Samsung anche se targati Google. In ogni caso, non resta che attendere ancora qualche mese l’annuncio ufficiale dei nuovi gioiellini.