Elden Ring: presentate le mini figure super deformed di Melina e Raging Wolf

Tamashii Nations, una filiale di Bandai Spirits, ha presentato due mini figure super deformed di Elden Ring, una di Melina e l’altra della corazza Raging Wolf. Il video di presentazione, che trovate qui sotto, ci permette di ammirare l’estrema cura e la ricchezza dei dettagli che caratterizzano queste due splendide statuette.

La mini figure di Melina e della Corazza Raging Wolf, alte circa 9 centimetri, saranno anche dotate di parti aggiuntive per un ulteriore personalizzazione e per il cambio delle pose. Ma non solo: il mantello di Melina potrà essere rimosso così come la spada di Raging Wolf. Le mini figure di Elden Ring dedicate a Melina e Raging Wolf usciranno ufficialmente durante a ottobre di quest’anno. Mentre i preordini prenderanno il via il 26 maggio 2022 e ogni statuetta costerà 2.970 yen (circa 23 euro).

Le due mini figure di Melina e Raging Wolf saranno messe in vendita sul sito ufficiale che trovate a questo indirizzo.