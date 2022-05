Samsung Galaxy A23 5G pronto ad arrivare presto in Europa?

Il debutto dei nuovi Samsung Galaxy A23 5G in Europa sembra sempre più vicino, con i dispositivi che potrebbero presentarsi presto come migliorie degli A23.

Dopo che Samsung ha avuto modo di lanciare i nuovi Galaxy A23 in Europa, solamente qualche mese addietro, ci sono già novità in merito alla versione migliorata il dispositivo in questione che dovrebbe presentarsi con il supporto al 5G, tecnologia ormai essenziale che viene introdotta in pressoché tutti i telefoni che vengono lanciati sul mercato da vari anni.

Si parlerebbe quindi di un telefono leggermente migliore dei dispositivi in questione, il quale però potrebbe condividere la maggior parte delle specifiche tecniche, come di recente ripreso sulle pagine di PhoneArena che hanno avuto modo di fare chiarezza della questione in attesa di un reveal ufficiale. Il nuovo telefono potrebbe presentarsi per questa volta con un SoC ben diverso, considerando che lo Snapdragon 680 inserito nel precedente modello non supporta il 5G, e che quindi risulta necessario utilizzare un System on a Chip differente al fine di ottenere questo tipo di compatibilità.

Per quel che riguarda i possibili candidati, c’è da aspettarsi se è un gioiellino della serie 7 della compagnia, oppure il tanto chiacchierato e utilizzato Snapdragon 695, il quale permetterebbe anch’esso un supporto di questo tipo. Ovviamente non abbiamo ancora una vita office in tal senso, ed è facile immaginare che la compagnia abbia deciso di non cambiare le specifiche tecniche del suo nuovo dispositivo facente parte della serie A23, le quali potrebbero essere di conseguenza quello che leggete qui di seguito.

Ovviamente, all’infuori del SoC, e dando per buona la presenza delle stesse specifiche tecniche già viste nei device nominati, non resta che attendere maggiori novità in merito al prezzo dei nuovi smartphone e alla data d’uscita di questi anche in Italia, visto che al momento Samsung non si è ovviamente ancora espressa sulla questione e non ci sono suggerimenti di alcun tipo.