Obi-Wan Kenobi: i nuovi volumi Panini dedicati al Maestro Jedi

In occasione del debutto della nuova serie su Disney Plus, Panini Comics annuncia una serie di volumi per conoscere la storia del Maestro Jedi più amato di sempre

Obi-Wan Kenoby, uno dei personaggi più importanti e amati della saga di Star Wars torna protagonista a distanza di ben diciassette anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith nell’omonima serie evento targata Lucasfilm disponibile su Disney+ a partire dal 27 maggio.

In occasione di questa attesissima uscita, per consentire ai nuovi e vecchi fan di scoprire tutti i segreti di uno dei protagonisti più importanti e amati della saga di Star Wars nell’incarnazione interpretata da Ewan McGregor, Panini Comics propone 5 volumi fondamentali, appena usciti o da recuperare, che permetteranno a tutti i lettori di addentrarsi al meglio nell’Universo di Guerre Stellari.

Si parte con Kenobi, romanzo Legends presentato in un prestigioso volume brossurato di 408 pagine al prezzo di € 24,00. Il racconto è ambientato sul desertico e sperduto pianeta Tatooine dove Ben, un barbuto e solitario straniero, tanto misterioso quanto eccentrico, allontana chiunque provi ad avvicinarlo. In realtà Ben è Obi-Wan Kenobi, un eroe delle Guerre dei Cloni, ed è disposto a tutto pur di celare la propria identità e proteggere dall’Impero l’ultima speranza della galassia: Luke Skywalker. Ma quando del sangue innocente verrà versato, Kenobi non potrà rinnegare il suo credo Jedi e dovrà lottare in nome della giustizia.

Star Wars: I Diari di Ben Kenobi Edizione Deluxe è un cartonato a colori proposto al prezzo di € 35,00 che offre una replica del “vero” diario di uno dei Jedi più amati della saga. In questa fedele riproduzione sono racchiusi i racconti perduti tratti dai diari che Obi-Wan teneva durante la sua permanenza su Tatooine, dove segretamente vegliava sulla vita di un giovanissimo Luke Skywalker. Ma quando Jabba The Hutt minaccia di mettere in pericolo l’ultima speranza della galassia, riuscirà il “Vecchio Ben” a combattere il male senza rivelare la sua vera identità?

Il romanzo Maestro e Apprendista presenta ai lettori la storia dell’addestramento di Obi-Wan e dei grandi Jedi che l’hanno preceduto. Un vero e proprio passo indietro nel passato di Obi-Wan raccontato in un prestigioso volume brossurato di 400 pagine al prezzo di € 24,00. Il Maestro Yoda ha addestrato Dooku, Dooku ha addestrato Qui-Gon Jinn, e ora Qui-Gon ha un proprio Padawan: Obi-Wan Kenobi. Ma un’offerta inaspettata minaccia il legame tra Qui-Gon e Obi-Wan, mentre i due navigano verso un nuovo, pericoloso pianeta e un futuro incerto.

Le Guerre dei Cloni, uno dei periodi più emozionanti e frenetici della saga di Star Wars (raccontato nella serie animata The Clone Wars) sono al centro di Star Wars Epic – Le Guerre dei Cloni 1, una nuova edizione in tre volumi delle storie a fumetti presentate in tomi cartonati a colori al prezzo di € 37,00. Da protettori della pace, i Cavalieri Jedi Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu e Quinlan Vos sono costretti a diventare generali d’armata.

Infine, i disegni di Marco Checchetto danno vita alla serie Star Wars: Obi-Wan & Anakin. In questo cartonato a fumetti di 114 pagine, proposto al prezzo di € 14,00, Anakin e Obi-Wan vengono raggiunti da un misterioso messaggio d’aiuto che li costringe a partire alla volta di un pianeta remoto dove, però, gli abitanti non sono così amichevoli. Un volume da recuperare per vedere ancora una volta in azione uno dei Jedi più amati.

Tutti i volumi sono acquistabili in libreria, fumetteria, o online sul sito Panini.

Che la forza sia con Voi!