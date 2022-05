Jack Dorsey abbandona Twitter, non siederà più nel CdA dell’azienda

Jack Dorsey non è più membro del CdA di Twitter, il social che aveva co-fondato e di cui era stato CEO per molti anni.

Jack Dorsey non è più membro del CdA di Twitter, il social che aveva co-fondato e di cui era stato CEO per molti anni. Nel frattempo l’accordo di acquisizione siglato con Elon Musk continua ad essere in stallo, e non sembrano che ci siano grossi cambiamenti in vista.

A partire da oggi Dorsey non siederà più nel CdA della compagnia e non ricoprirà alcun ruolo in Twitter. La notizia non è esattamente un fulmine a ciel sereno: lo aveva annunciato in occasione delle sue dimissioni dalla posizione di CEO di Twitter, a novembre del 2021.

Recentemente Jack Dorsey aveva smentito che sarebbe ritornato alla guida del social network dopo l’acquisto dell’azienda da parte di Elon Musk. «Non sarò mai più CEO di Twitter», ha detto.

Nel frattempo Dorsey rimane alla guida di Block (ex Square), piattaforma per i pagamenti con un focus sulle criptovalute.

Durante l’ultima riunione degli azionisti è stata bocciata la rielezione nel CdA dell’azienda di Egon Durban, N.1 di Silver Lake. Era considerato un alleato di Elon Musk.