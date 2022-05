Elon Musk ha perso un importante alleato nel CdA di Twitter

Elon Musk ha perso un importante alleato. Gli investitori hanno bloccato la rielezione di Egon Durban nel CdA di Twitter. La bocciatura di Durban, che in passato aveva supportato altre iniziative imprenditoriali di Musk, ha accentuato il clima di incertezza che grava sulle trattative per l’acquisto del social network.

Lo scorso 13 maggio, Elon Musk ha annunciato di aver ‘messo in pausa’ l’operazione di acquisto di Twitter, accusando il social network di aver mentito sui numeri dei bot presenti sul sito. Egon Durban è il co-head del fondo Silver Lake, che in passato aveva appoggiato un piano – poi non andato in porto – per rimuovere Tesla dalla borsa statunitense. Si era unito al CdA di Twitter nel 2020, ma il suo ruolo non è stato confermato.

“Il CdA di Twitter non ha mai dimostrato di approvare Elon Musk e i piani che ha in mente per Twitter”, ha spiegato a Reuters Kim Forrest, CIO di Bokeh Capital. “Il fatto che sia stato rimosso dal CdA non è particolarmente sorprendente”.

Eppure ci si aspetta che gli azionisti di Twitter approvino con larghissima maggioranza la proposta presentata da Elon Musk. Ossia acquistare il social network per 44 miliardi di dollari, con una compensazione per ogni singolo azionista ben al di sopra dell’attuale valore di mercato delle loro quote.

Alcuni azionisti hanno chiesto ad Elon Musk di presenziare alla prossima riunione, quando dovranno esprimersi sull’accordo. Il CdA non ha ancora approvato una data definitiva per la votazione.