Samsung Galaxy M13 5G: spuntano i render prima dell’annuncio

Siamo in attesa dell’annuncio dei nuovi smartphone Samsung Galaxy M13 5G di fascia media da parte del colosso per quel che concerne diversi mercati di riferimento, con però ulteriori anticipazioni in merito a i dispositivi in questione che hanno avuto modo di presentarsi ancora prima del previsto, fornendoci quindi uno sguardo su quello che sembrerebbe il design dei nuovi gioiellini in questione.

Parliamo nello specifico di un report nel noto leaker Evan Blass, il quale ha avuto modo di condividere alcune delle colorazioni in cui gli smartphone dovrebbero presentarsi al lancio nel giro di qualche tempo. Si parla nello specifico di verde scuro, bianco e pesca, con un notch che viene mostrato nella parte frontale e delle cornici nella parte bassa particolarmente spesse, almeno stando a quanto è possibile notare dalle foto.

Si parlava della presenza di una doppia fotocamera sul retro, ma come potete vedere nell’immagine presente in copertina all’articolo sembra che avremo a che fare con un triplo sensore, assieme anche alla presenza di un LED flash. Sembra confermato anche che il sensore per le impronte digitali sarebbe stato posto da Samsung proprio sul bottone di accensione.

Continuando con i dettagli emersi fino a oggi, dovrebbe essere presente uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Non è chiaro quale sia il setup della fotocamera frontale, con una 50 MP accompagnata da una 2 MP di profondità che sarebbe posto sul retro, e con la ricarica rapida a 15 W che dovrebbe venire inclusa.

C’è da dire che al momento si tratta ancora di materiale non ufficiale fornito in anteprima da Evan Blass, di sicuro un utente autorevole del settore, ma è comunque bene aspettare delle novità ufficiali da parte del colosso sudcoreano al fine di saperne di più sulla questione.