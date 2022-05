Offerte eBay: Xbox Series S disponibile al prezzo più basso di sempre

Le offerte di eBay hanno ridotto a tempo limitato il prezzo della console Xbox Series S di Microsoft, la quale si presenta di base al prezzo di 279,90€, e che fino al 29 maggio può essere acquistata con uno sconto maggiore grazie al codice coupon MENO15EDAYS che permette di ridurre la cifra del 15%, portandola a 237,91€. Va sottolineato che il tutto risulta disponibile un massimo di due volte ad account.

Il dispositivo può essere restituito per un totale di 30 giorni, con il venditore che paga le spese di spedizione in caso di resi.

Parliamo della piattaforma next-gen di Microsoft che si presenta a un prezzo minore rispetto alla console Xbox Series X, pur risultando compatibile con tutti i giochi di nuova generazione e i servizi della compagnia, con dei grossi upgrade rispetto a quanto visto con la generazione di Xbox One.

Attraverso il seguente link, potete accedere alla pagina ufficiale di eBay che permette di acquistare il dispositivo in questione, mentre è bene ricordarvi di applicare il nuovo sconto nel caso in cui questo sia ancora disponibile per il vostro account al fine di ridurre il prezzo della console da gioco.

