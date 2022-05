Redmi Note 11T: la nuova serie è ufficiale

I nuovi Redmi Note 11T sono stati annunciati e resi disponibili in Cina in via ufficiale, ecco tutti i dettagli relativi ai nuovi smartphone del colosso cinese.

Si parlava ormai da tempo del debutto dei Redmi Note 11T, dispositivi che sono stati annunciati da parte della compagnia, visto che si parla in via ufficiale dei nuovi Note 11T Pro e Note 11T Pro+. Entrambi i dispositivi, dal raffreddamento a liquido al design del comparto fotocamere, si presentano con molteplici dettagli in comune, mentre si parla anche di molta resistenza per via dei vari test effettuati da parte del colosso del mondo della tecnologia.

Abbiamo a che fare per i Note 11T Pro+ con un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e 144 Hz di refresh rate, che supporta la tecnologia LTPS, unico dettaglio non in comune con il modello Pro. Troviamo all’interno il SoC Dimensity 8100 5G per i Pro+., con RAM LPDDR5 e batteria da 4.400mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W, con feature come Dolby Atmos e Hi Res Audio che non mancano, mentre è presente il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6 e il supporto all’NFC 3.0.

Per i Note 11T Pro di sparla ancora del Dimensity 8100 e di una batteria da 5.080mAh con supporto alla ricarica a 67 W, con tutte le tecnologie anticipare per il modello + ancora una volta presenti. Per quel che riguarda le fotocamere si parla di una 64 MP principale con una 8 MP grandangolare e un 2 MP macro, proprio come avviene per il device Pro. Sono disponibili, al momento solo in Cina in attesa del debutto futuro in Italia ancora non confermato, le colorazioni Black, Blue e Silver per i Note 11T Pro+ e Silver e Blue per gli 11T Pro. Trovate qui di seguito i prezzi riportati da Gizmochina:

Note 11T Pro

6 GB + 128 GB – 1,799 Yuan (circa 270 dollari)

8 GB + 128 GB – 1,899 Yuan (circa 285 dollari)

8 GB + 256 GB – 2,099 Yuan (circa 315 dollari)

Note 11T Pro+

8 GB + 128 GB – 1,999 Yuan (circa 300 dollari)

8 GB + 256 GB – 2,199 Yuan (circa 330 dollari)

8 GB + 512 GB – 2,399 Yuan (circa 360 dollari)

Note 11T Astro Boy Limited Edition

8 GB + 256 GB – 2,499 Yuan (circa 375 dollari)