Oppo Reno 8: la serie con display AMOLED è ufficiale, arriva lo Snapdragon 7 Gen 1

La serie degli Oppo Reno 8 è stata annunciata in via ufficiale, con display AMOLED per tutti i device e anche il debutto del nuovo SoC Snapdragon 7 Gen 1.

La serie degli Oppo Reno 8 è stata annunciata in via ufficiale e ha avuto modo di giungere nel mercato cinese, risultando all’effettivo composta dai Reno 8, Reno 8 Pro e Reno 8 Pro+, tre device dal design identico e con delle differenze per quel che riguarda le specifiche tecniche. Si parla nello specifico di device pensati al fine di migliorare quanto visto con la scorsa serie dei Reno 7, seppur siano ovviamente presenti molteplici differenze rispetto a quanto visto fino a ora.

Troviamo dei display da 6,43 pollici con punch-hole nella parte sinistra e tecnologia AMOLED, anche se il modello Pro+ incrementa le dimensioni fino a 6,7 pollici. Il modello base offre 90 Hz di refresh rate, che aumentano a 120 Hz per gli altri due. Per quel che riguarda le fotocamere, troviamo nel modello principale una 50 MP assieme a una 2 MP secondaria e una 2 MP macro, con gli altri due device che offrono invece una 8 MP grandangolare. Sono presenti 32 MP per i selfie in tutti e tre i dispositivi della nuova serie.

Troviamo nei Reno 8 il Dimensity 1300, mentre nella variante Pro il nuovo chipset Snapdragon 7 Gen 1, e nei Pro+ il Dimensity 8100. Sono presenti 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione in tutti e tre i modelli, con batterie da 4.500mAh con ricarica rapida a 80 W. All’effettivo, si parla al momento di un debutto solamente quel che riguarda il mercato cinese, mentre siamo in attesa di scoprire se entro qualche tempo i dispositivi in questione avranno modo di giungere anche in Italia, portando all’effettivo in ballo i nuovi Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm.

Per quel che riguarda tutti i dettagli in merito ai nuovi SoC del colosso annunciati di recente, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento dedicato, al quale potete accedere seguendo questo link.