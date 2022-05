Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: rivelati ufficialmente i nuovi SoC

Qualcomm ha avuto di fare luce in maniera ufficiale sui nuovi SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, i quali sono stati infatti annunciati in via ufficiale.

Qualcomm, svelando in via ufficiale i nuovi Snapdragon 8 Gen 1+, come approfondito in questo articolo, ha avuto modo di fare chiarezza anche in merito ai nuovi Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, questa volta non abbiamo a che fare con dei device pensati per il mondo del gaming, ma con dei gioiellini che invece avranno modo di accontentare la fascia media, con comunque ottime potenzialità ma dei prezzi maggiormente accessibili per le compagnie.

La compagnia ha parlato di come punti a miglioramenti nel campo grafico del 20% rispetto a quanto visto fino a oggi con le sue serie 7, visto che si tratta ancora una volta di un gioiellino facente parte del rebranding del colosso, con anche il nuovo Adreno Frame Motion Engine pensato comunque per fornire delle buone prestazioni e delle immagini fluide per il mondo dei videogiochi.

Al momento non sappiamo ancora quali saranno i primi dispositivi a presentarsi con all’interno i nuovi SoC, che verranno rilasciati come confermato nel secondo quarto dell’anno, che risulta ormai inoltrato, il che suggerisce quindi che i primi telefoni pronti a fruttare i device in questione non sono molto lontani. Non resterà ovviamente che vedere quali saranno le prime compagnie ad affacciarsi ai nuovi gioiellini di fascia media, i quali in realtà potrebbero risultare nel settore ancora più importanti degli 8 Gen 1+ annunciati nel corso dello stesso evento di Qualcomm.

In questo caso, mentre per le foto sarà possibile spingersi con i sensori fino alla ottima soglia dei 200 MP, si parla invece di un massimo di 4K HDR per la registrazione dei video, di sicuro comunque un ottimo risultato. Anche questa volta, non resterà che vedere con quali premesse si presenteranno i primi dispositivi pronti a offrire i primi device facenti parte del grosso rebranding del colosso del mondo dei System on a Chip.