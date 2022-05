Oppo Pad Air disponibile in Cina: svelati tutti i dettagli

Dopo che si è parlato dell’entrata nel mondo dei tablet grazie agli Oppo Pad, abbiamo avuto a che fare con gli Oppo Pad Air della compagnia, i quali dopo i leak che avevano anticipato il debutto dei device in questione sono stati annunciati ufficialmente e resi disponibili nel territorio cinese. Abbiamo a che fare con dei gioiellini di metallo, che si presentano con un peso infatti di 440 grammi, oltre che con molta resistenza agli impatti e ai graffi.

Il display LCD da 10,36 pollici offre una risoluzione di 2000×1200 pixel e 60 Hz di refresh rate, mentre all’interno è stato scelto il SoC Snapdragon 680 con la GPU Adreno 610. Si parla di RAM LPDDR5X e di storage UFS 2.2, con anche una scheda micro SD per migliorare la capienza. Viene utilizzato ColorOS basato su Android 12 e una batteria da 7100mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W. Troviamo poi Bluetooth 5.1, WiFi 5 e uno slot USB di tipo C, con però la porta jack da 3,5 mm purtroppo assente.

Per le fotocamere troviamo una 8 MP primaria con apertura di f/2.0 e auto focus continuo, con invece 5 MP nella parte frontale che presentano f/2.2 di apertura. Si parla di registrazioni fino a 1080p 30 FPS per la parte posteriore, e di 1080 o 720 a 30 FPS per quella frontale. Per quel che riguarda i prezzi delle colorazioni Fog Gray e Star Silver, troviamo al cambio attuale le seguenti opzioni, seppur sia bene attendere l’eventuale debutto in Italia nel giro di qualche mese.

4 GB + 64 GB – 1299 Yuan ($195)

4 GB + 128 GB – 1499 Yaun ($225)

6 GB + 128 GB – 1699 Yuan ($255)

Non resta che attendere, come vale anche per gli Oppo Reno 8 svelati nel corso dello stesso evento (a questo link tutti i dettagli) che la compagnia abbia modo di parlare di un eventuale debutto anche all’infuori della Cina.