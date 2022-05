iPhone 14: la nuova fotocamera interna costerà il triplo delle precedenti

Il prossimo iPhone 14 avrà una fotocamera frontale prodotta dalla LG Innotek. Lo sostiene un rapporto proveniente dalla corea, che menziona anche il costo spaventoso del componente: il triplto di quanto Apple spendesse in passato per la selfie cam dei suoi iPhone.

È la prima volta che Apple affida il modulo frontale ad un’azienda coreana, inoltre il rumor è piuttosto inaspettato: in passato si era speculato di un possibile cambio di marcia previso per il 2023, con l’uscita dell’iPhone 15; a quanto pare Apple ha cambiato idea, decidendo di aggiornare la fotocamera frontale dei suoi iPhone già con la generazione che verrà lanciata questo settembre.

Non è chiaro se l’aumento dei costi di questo componente avrà un effetto anche sul prezzo finale dello smartphone, che a fronte di un BOI (Bill of materials) più elevato potrebbe costare di più. La fotocamera della LG dovrebbe offrire prestazioni nettamente superiori, a partire dalla presenza dell’autofocus, non molto comune nelle selfie cam.

Secondo il rapporto, Apple avrebbe deciso di affidarsi ad LG dopo aver testato i prototipi presentati da altri fornitori. Non all’altezza degli elevati standard dell’azienda, da qui la decisione di mettere mano al portafoglio e acquistare una delle migliori soluzioni offerte dal mercato.