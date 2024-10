Ha battuto il record segnato quasi 70 anni fa quanto scoperto di recente da un gruppo di astronomi. Di cosa stiamo parlando? Gli studiosi hanno scoperto un sistema stellare triplo con le orbite più corte mai registrate prima di adesso. Trovare dei sistemi con tre o più stelle è molto raro, e questo è stato quanto accaduto con TIC 290061484 che ha anche due stelle molto vicine tra di loro, più di quanto ognuna di queste sia vicina alla terza stella.

Nonostante ciò quest’ultima, e quindi la terza stella, non è assolutamente da considerare un elemento estraneo e distante. Questa infatti orbita attorno al baricentro comune del sistema in soli 24,5 giorni. A proposito delle tre stelle possiamo dire che queste sono tutte massicce e simili. 6,85, 6,11 e 7,90 masse solari, queste le loro misure. E ancora, occorre precisare che queste stelle brillano molto, addirittura 3/ 4 volte in più del Sole.

L’incredibile scoperta effettuata dagli astronomi

La scoperta di un sistema stellare triplo con le orbite più corte mai registrate prima è davvero incredibile, e ha lasciato molti studiosi senza parole. A sorprendere ancora di più è proprio il tempo trascorso tra questo record e il precedente ovvero quello segnato nel 1956 quando è stato scoperto λ Tauri. Questo è l’espressione usata per indicare un sistema a tre stelle all’interno del quale il tempo impiegato dalla stella più estrema per orbitare è di 33 giorni.

In realtà per il team coinvolto in tale scoperta questo altro non è che l’assaggio di quanto accadrà quando verrà lanciato un telescopio con una risoluzione migliore di quella del TESS ovvero il Nancy Grace Roman Space Telescope. Il professor Saul Rappaport del MIT ha dichiarato: