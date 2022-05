Motorola Razr 3: l’azienda avrebbe confermato dei leak

Motorola Razr 3 potrebbe essere vicino, con la compagnia che avrebbe di recente potenzialmente confermato dei leak relativi al dispositivo in questione.

Motorola potrebbe aver di recente confermato un nuovo leak per quel che riguarda il suo Razr 3, dispositivo pieghevole che dovrebbe avere modo di venire lanciato nel giro un non troppo tempo.

Parliamo dello specifico di un post che è arrivato da parte di Shen Jin di Motorola, come anticipato attraverso le pagine di NoteboockCheck e ripreso da PhoneArena, con il dirigente che ha avuto modo di rilascia sulla piattaforma di Weibo un’immagine di un dispositivo pieghevole non meglio identificato, il quale sarebbe pronto a presentarsi con all’interno il SoC Snapdragon 8 Gen 1+.

Parliamo nello specifico del nuovo device targato Qualcomm che la compagnia di recente avuto modo di annunciare, ma c’è da dire che al momento non si tratta comunque di un annuncio ufficiale del nuovo pieghevole della compagnia, e che la presenza di uno smartphone piegato in foto non anticipa infatti quando il nuovo dispositivo dovrebbe venire rilasciato.

C’è da dire comunque che gli indizi a questo punto sembrano alquanto chiari, e stando a quanto anticipato dovremmo vedere Motorola annunciare il suo nuovo dispositivo pieghevole con Snapdragon 8 Gen 1+ all’interno nel giro di qualche tempo, sperando vivamente che la compagnia abbia modo di fare al più presto chiarezza su una questione, anticipando in seguito a tutti i dettagli anticipati sul device.