“La guida autonoma di Tesla arriva tra un anno”, dice Elon Musk. Ennesima promessa da marinaio?

Durante una sua visita in Brasile, Elon Musk si è intrattenuto con la stampa locale, discutendo delle prossime mosse di Tesla. Ovviamente non è mancata una domanda sui progressi di Tesla nel campo della guida completamente autonoma.

«Arriverà circa tra un anno, più o meno a maggio del 2023», ha annunciato Elon Musk. Il fondatore di Tesla si trovava in Brasile per discutere un progetto per portare i servizi di Starlink nella foresta amazzonica. «Vuol dire che l’auto sarà in grado di guidare da sola, senza che qualcuno debba stare dietro al volante», ha aggiunto.

Oggi le auto Tesla offrono quella che in viene definitiva guida autonoma di Livello 2: l’auto riesce a svolgere alcune funzioni di guida in autonomia – come sterzare, o parcheggiare -, ma è necessario che il conducente monitori costantemente la strada e sia pronto a riprendere il controllo dell’auto nel caso in cui Autopilot faccia le bizze. Nel frattempo stanno per arrivare sul mercato alcune vetture con guida autonoma di Livello 3, ossia con una tecnologia che non richiede la costante supervisione del conducente (che non deve tenere le mani sul volante) ma che in compenso funziona esclusivamente in alcune autostrade mappate dal produttore del veicolo.

In passato Elon Musk aveva promesso che i robotaxi di Tesla sarebbero arrivati già nel 2020, profezia che ovviamente non si è realizzata. Solamente un mese fa Musk aveva spostato la data al 2024, aggiungendo che i robotaxi della compagnia non avrebbero avuto il volante e i pedali. Insomma, non è la prima volta che il fondatore di Tesla ci fornisce una possibile data per l’arrivo della guida autonoma. Fino ad adesso tutte le deadline suggerite da Musk sono state disattese.