Tesla, i robotaxi arriveranno nel 2024: l’auto non avrà volante, costerà meno di viaggiare in bus

Trai tanti obiettivi ambiziosi di Tesla c’è anche la creazione di un servizio di robotaxi sul medio-lungo periodo. Un servizio sulla falsa riga di Uber, con la differenza che le auto non hanno un conducente ma si guidano da sole.

In occasione della conferenza dedicata ai risultati finanziari del Q1 2022, Tesla ha condiviso nuove informazioni sul progetto. Il servizio di robotaxi, ha spiegato Elon Musk, poggerà su una flotta di veicoli completamente inediti. A differenza di quanto anticipato in passato, il nuovo business non utilizzerà le Tesla attualmente in commercio, ma una nuova auto priva di volante e pedali, proprio perché progettata per funzionare esclusivamente con la guida completamente autonoma a cui sta lavorando l’azienda.

«Stiamo lavorando ad un nuovo veicolo – ha detto Musk durante l’earning call -, ne ho accennato durante l’inaugurazione della Giga Texas. È un robotaxi altamente ottimizzato per poter essere completamente autonomo, il che significa che non avrà un volante o i pedali».

«Per realizzarlo abbiamo dovuto lavorare a diverse tecnologie innovative che, personalmente, ritengo estremamente emozionanti», ha aggiunto. «Stiamo cercando di raggiungere il minor costo per miglia, o costo per chilometro, possibile. Credo che sarà un prodotto estremamente promettente». Tradotto: secondo Elon Musk, viaggiare usando un robotaxi di Tesla costerà quanto una corsa in autobus.

Il servizio di robotaxi di Tesla potrebbe debuttare già entro la fine del 2024. Nel corso del 2023 Tesla dovrebbe organizzare un evento di presentazione interamente dedicato al nuovo servizio.

Una recente analisi di Ark Invest, fondo specializzato nei prodotti tech altamente innovativi, ha stimato che il nuovo servizio in concorrenza con Uber e i servizi taxi tradizionali potrebbe portare i ricavi di Tesla sopra ai 486 miliardi di dollari nel 2026. Potrebbe, in altre parole, generare più valore dell’attuale core business di Tesla. Per questa ragione, sempre Ark stima che le azioni Tesla potrebbero superare i 4.600 dollari entro la fine del 2026.