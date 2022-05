Ethan Coen spiega perché non ha più molta voglia di fare film

Ethan Coen si è allontanato dal fratello Joel, ed in generale dal cinema, anche se ha realizzato un documentario su Jerry Lee Lewis. Ecco i motivi del suo distacco.

Mentre Joel Cohen ha diretto da solo il film su Macbeth, il fratello Ethan si è fatto da parte, e, di recente, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non lavorare, al momento, più a dei lungometraggi, nonostante abbia appena fatto uscire un documentario su Jerry Lee Lewis. Sembra che Ethan Coen sia un po’ stanco del cimentarsi continuamente con la produzione di film.

Ecco le sue parole ad Associated Press:

Inizi quando sei un ragazzo, e vuoi fare film. In quel momento il tuo entusiasmo ti porta a fare lungometraggi. Ed il primo lavoro è pieno di divertimento, ed il secondo è quasi divertente quanto il primo. E dopo 30 anni non è che non ci sia il divertimento, ma diventa tutto più un lavoro. Sta tutto nell’esperienza di fare film, che ad un certo punto è più una routine che un divertimento.

Ethan Coen non ha però escluso la possibilità di tornare a lavorare con il fratello Joel. Ecco cosa ha dichiarato:

Non ci sono decisioni definitive, potremmo fare un altro film. Non so dopo quest’ultimo lavoro cosa ci potrà essere.

Ethan Coen ha di recente lavorato al fianco della moglie per Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, un progetto basato per lo più sulla lavorazione di filmati d’archivio.